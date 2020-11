Abusi su minori | la denuncia del garante | “Aumentati durante il lockdown”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – Non solo dramma sanitario e collasso economico, il 2020 annovera un altro aspetto inquietante: l’aumento deglisu. E’ quanto emerso soprattuttoil periodo di lockdown. Al riguardo, i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità sono stati resi pubblici oggi da Telefono Azzurro, in occasione della Giornata europea sulla protezione deicontro lo sfruttamento e glisessuali. “L’utilizzo crescente della tecnologia cui la pandemia ha costretto iin questi mesi, ha purtroppo contribuito a una forte crescita deglionline”, ha dichiarato Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. “Perciò soprattutto in questo momento di crisi, i bambini hanno bisogno di essere tutelati e di tornare al centro dei programmi ...

Tg3web : Con un atto senza precedenti, il Vaticano ha pubblicato ieri un rapporto riservato sull'ex cardinale McCarrick, rad… - vaticannews_it : #10novembre #mccarrickreport: un atto di sollecitudine e cura pastorale di #PapaFrancesco @Tornielli - RaiperilSociale : RT @telefonoazzurro: Nel 2019, il Servizio 114 Emergenza Infanzia di #TelefonoAzzurro ha gestito 166 casi che hanno riguardato situazioni d… - FABsussidiario : Abusi sui minori: il convegno di Telefono Azzurro sui rischi del web - telefonoazzurro : Nel 2019, il Servizio 114 Emergenza Infanzia di #TelefonoAzzurro ha gestito 166 casi che hanno riguardato situazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi minori

La strategia di Bruxelles per combattere gli abusi sui minori va in contrasto con la direttiva sulla protezione dei dati personali, che l'esecutivo per questo vorrebbe scavalcare, seppur in parte. Ma ...(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Un tavolo tecnico e un nucleo operativo per la tutela dei minori nel mondo dello sport: lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora i ...