A poco più di 600 euro gli iPhone 11 prima del Black Friday 2020 Amazon (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva anche oggi 18 novembre una buona occasione per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 11 da 64 GB prima del Black Friday 2020. Dopo un momentaneo rialzo dei prezzi, infatti, questa mattina Amazon ci ha ripresentato la promozione che abbiamo trattato su OptiMagazine poco meno di una settimana fa. Dunque, l’effetto relativo all’arrivo sul mercato del nuovo iPhone 12 inizia ad avere un’incidenza più stabile sulle occasioni che si susseguono per il suo predecessore. Questo, almeno, quello che si percepisce questo mercoledì. Prezzo aggiornato per iPhone 11 prima del Black Friday 2020 Amazon Allo stato attuale, tutti gli utenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva anche oggi 18 novembre una buona occasione per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un11 da 64 GBdel. Dopo un momentaneo rialzo dei prezzi, infatti, questa mattinaci ha ripresentato la promozione che abbiamo trattato su OptiMagazinemeno di una settimana fa. Dunque, l’effetto relativo all’arrivo sul mercato del nuovo12 inizia ad avere un’incidenza più stabile sulle occasioni che si susseguono per il suo predecessore. Questo, almeno, quello che si percepisce questo mercoledì. Prezzo aggiornato per11delAllo stato attuale, tutti gli utenti ...

