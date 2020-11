A 4 anni perde entrambi i genitori per il virus: la zia per la sua festa chiama pompieri, Batman e dinosauri (Di mercoledì 18 novembre 2020) A soli 4 anni, ha perso entrambi i genitori. Il ha rubato le loro vite a quattro mesi di distanza, lasciando Raiden con solo pochi anni di ricordi da custodire per tutta la vita. Domenica è il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) A soli 4, ha perso. Il ha rubato le loro vite a quattro mesi di distanza, lasciando Raiden con solo pochidi ricordi da custodire per tutta la vita. Domenica è il ...

SkyTG24 : Usa, Raiden commuove l’America, a 4 anni perde entrambi i genitori a causa del Covid - FBiasin : #Sinner vince il 1°, perde male il 2°, poi soffre, soffre, ma reagisce come solo i campioni e a 19 anni e 3 mesi di… - poliziadistato : La famiglia della #PoliziadiStato perde oggi un altro suo figlio. Ci ha lasciati a 44 anni Gaetano Fuso. Una vita s… - amiciweb : RT @ilmessaggeroit: Covid, a 4 anni perde entrambi i genitori. La zia per la sua festa chiama vigili del fuoco, Batman e dinosauri https://… - sweetomlnsn : «respira twitter, carmen, domani sarà già diversa, domani non ci sarà anche il suo odore, fra cento anni non lo sen… -