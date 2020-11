Peste suina africana, è allarme in Lombardia a causa del lockdown (Di martedì 17 novembre 2020) Il virus della Peste suina africana si sta diffondendo sempre più in Lombardia. A causa del lockdown viene impedita l’attività di caccia, unica soluzione al problema Un nuovo scenario epidemiologico si sta prospettando nelle regioni del nord Italia, specialmente in Lombardia. Il virus della Peste suina africana sta colpendo un numero sempre maggiore di animali, con potenziali danni per l’economia della regione. L’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha infatti dichiarato, rispondendo al Ministro Bellanova, che “la Peste suina si combatte solo in un modo: con gli abbattimenti dei cinghiali”. A ... Leggi su zon (Di martedì 17 novembre 2020) Il virus dellasi sta diffondendo sempre più in. Adelviene impedita l’attività di caccia, unica soluzione al problema Un nuovo scenario epidemiologico si sta prospettando nelle regioni del nord Italia, specialmente in. Il virus dellasta colpendo un numero sempre maggiore di animali, con potenziali danni per l’economia della regione. L’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha infatti dichiarato, rispondendo al Ministro Bellanova, che “lasi combatte solo in un modo: con gli abbattimenti dei cinghiali”. A ...

