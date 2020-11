Liam Gallagher: in arrivo un singolo natalizio (Di martedì 17 novembre 2020) Liam Gallagher ha inciso un singolo natalizio dal titolo ” All you are dreaming of”, in uscita a breve. Non è la prima volta che Gallagher esce con una canzone ispirata alla magia del Natale. Gli Oasis, infatti, lo avevano fatto nel 2002 partecipando a una compilation realizzata dal magazine britannico “New Musical Express”. Per l’occasione, i fratelli Gallagher avevano inciso una cover di “Merry Xmas Everybody”, brano originariamente inciso dagli Slade nel 1973. Ora Liam Gallagher torna a pubblicare un singolo natalizio, questa volta purtroppo da solo. Liam Gallagher: un Christmas lover? Liam ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 17 novembre 2020)ha inciso undal titolo ” All you are dreaming of”, in uscita a breve. Non è la prima volta cheesce con una canzone ispirata alla magia del Natale. Gli Oasis, infatti, lo avevano fatto nel 2002 partecipando a una compilation realizzata dal magazine britannico “New Musical Express”. Per l’occasione, i fratelliavevano inciso una cover di “Merry Xmas Everybody”, brano originariamente inciso dagli Slade nel 1973. Oratorna a pubblicare un, questa volta purtroppo da solo.: un Christmas lover?...

Liam Gallagher esce con un insedito nuovo singolo natalizio. L'atmosfera di dicembre nonn è mai stata così magica, pronti ad ascoltarlo?

