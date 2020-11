Lena Dunham e il dolore della sua infertilità (Di martedì 17 novembre 2020) “Nel momento in cui ho perso la fertilità, ho iniziato a cercare un bambino…“. Lena Dunham comincia così il toccante racconto della sua mancata maternità. L’attrice e creatrice della serie tv “Girls” svela in un saggio su “Harper’s Magazine” la sua storia fatta di un calvario di interventi chirurgici e tentativi falliti di fecondazione in vitro: “Ci sono tanti modi per essere una madre e ancora più modi per essere una donna…” L’attrice si mette a nudo e offre il suo supporto ad altre donne nella sua situazione: “Ho scritto questo pezzo per le molte donne che sono state deluse sia dalla scienza medica che dalla loro stessa biologia, ma che sono state ulteriormente colpite ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) “Nel momento in cui ho perso la fertilità, ho iniziato a cercare un bambino…“.comincia così il toccante raccontosua mancata maternità. L’attrice e creatriceserie tv “Girls” svela in un saggio su “Harper’s Magazine” la sua storia fatta di un calvario di interventi chirurgici e tentativi falliti di fecondazione in vitro: “Ci sono tanti modi per essere una madre e ancora più modi per essere una donna…” L’attrice si mette a nudo e offre il suo supporto ad altre donne nella sua situazione: “Ho scritto questo pezzo per le molte donne che sono state deluse sia dalla scienza medica che dalla loro stessa biologia, ma che sono state ulteriormente colpite ...

QuotidianPost : Lena Dunham e il dolore della sua infertilità - fanpage : L'attrice lancia un messaggio importante per le donne che si sentono “fallite per l’incapacità della società di imm… - PietroLodi4 : Il dolore e la rabbia di Lena Dunham: 'Non posso avere figli... ma sono ugualmente una donna!' - salvalente11 : RT @lasoncini: pensa che gioia i figli adottivi quando da grandi leggeranno il saggio che la loro mamma ha scritto per spiegare al mondo ch… - lasoncini : pensa che gioia i figli adottivi quando da grandi leggeranno il saggio che la loro mamma ha scritto per spiegare al… -