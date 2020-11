Iraq, razzi contro l'ambasciata statunitense a Baghdad (Di martedì 17 novembre 2020) Due razzi Katyusha sono caduti nella Green Zone di Baghdad, vicino all'ambasciata degli Stati Uniti. Lo hanno fatto sapere fonti della sicurezza irachena. L'attacco viola la tregua informale che era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) DueKatyusha sono caduti nella Green Zone di, vicino all'degli Stati Uniti. Lo hanno fatto sapere fonti della sicurezza irachena. L'attacco viola la tregua informale che era ...

