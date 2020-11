Covid: allarme a Torino, processi mafia a rischio (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - Torino, 17 NOV - I grandi processi di 'ndrangheta sono a rischio per l'emergenza Covid. Questo il senso di un segnalazione che la Procura di Torino, secondo quanto si apprende, vuole ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) -, 17 NOV - I grandidi 'ndrangheta sono aper l'emergenza. Questo il senso di un segnalazione che la Procura di, secondo quanto si apprende, vuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme Torino: processi mafia a rischio La Stampa In Piemonte i posti in terapia intensiva dedicati al Covid sono finiti o no?

Questo dato ha allarmato, anche perché serpeggia il timore che il sovraffollamento si riverberi sulle altre terapie intensive, rischiando di togliere posti destinati ad attività urgenti extra Covid.

Il coronavirus era in Italia già da settembre 2019?

Secondo una ricerca condotta dall'Istituto dei Tumori di Milano, il coronavirus sarebbe stato già in Italia nel mese di settembre 2019.

