Carlo Verdone ricorda Mario Brega “era difficilissimo da dirigere” (Di martedì 17 novembre 2020) Carlo Verdone ricorda l'attore Mario Brega in un video è tratta da 100X100 CINEMA - Buon Compleanno Verdone in onda questa sera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Carlo Verdone ha ricordato il mitico Mario Brega rivelando che era un attore difficile da dirigere. L'attore e regista, che oggi compie 70 anni, ne ha parlato nell'intervista tratta da 100X100 Buon Compleanno Verdone in onda questa sera alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Fino al 30 novembre, il canale dedicato Sky Cinema Verdone proporrà venti film tra quelli da lui diretti e interpretati, disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV. Nella clip che vedete sopra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020)l'attorein un video è tratta da 100X100 CINEMA - Buon Compleannoin onda questa sera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due.hato il miticorivelando che era un attore difficile da dirigere. L'attore e regista, che oggi compie 70 anni, ne ha parlato nell'intervista tratta da 100X100 Buon Compleannoin onda questa sera alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Fino al 30 novembre, il canale dedicato Sky Cinemaproporrà venti film tra quelli da lui diretti e interpretati, disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV. Nella clip che vedete sopra ...

