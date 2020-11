Caduta Libera, 17 novembre 2020: Fabrizio Andreotti (Video) (Di martedì 17 novembre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 17 novembre 2020 Nella puntata del 17 novembre 2020, si è confermato campione Fabrizio Andreotti, social media manager di 41 anni di Vercelli. Fabrizio è arrivato al gioco finale con 220mila euro, dando solo 8 risposte ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 17 novembre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 17Nella puntata del 17, si è confermato campione, social media manager di 41 anni di Vercelli.è arrivato al gioco finale con 220mila euro, dando solo 8 risposte ...

