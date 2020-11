Xbox Series X e Xbox Series S: due console di Microsoft (Di lunedì 16 novembre 2020) Sono in arrivo le due console di Microsoft Xbox Series X e Xbox Series S, nuova generazione dell'intrattenimento videoludico secondo il colosso di Redmond. La prima non offre mezze misure: potente, la più potente mai fatta dall'azienda, con un hardware di primo livello. La seconda scende invece a qualche compromesso, come una risoluzione inferiore, nessun lettore ottico e meno potenza di calcolo. Diversi ovviamente i prezzi: 499 euro e 299 euro, ma entrambe faranno girare gli stessi titoli next-gen. La scelta di Microsoft di dare per la prima volta due opportunità al momento del lancio "incarna la visione che abbiamo del mondo del gaming, quella di mettere l'utente al centro della nostra ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 novembre 2020) Sono in arrivo le duediX eS, nuova generazione dell'intrattenimento videoludico secondo il colosso di Redmond. La prima non offre mezze misure: potente, la più potente mai fatta dall'azienda, con un hardware di primo livello. La seconda scende invece a qualche compromesso, come una risoluzione inferiore, nessun lettore ottico e meno potenza di calcolo. Diversi ovviamente i prezzi: 499 euro e 299 euro, ma entrambe faranno girare gli stessi titoli next-gen. La scelta didi dare per la prima volta due opportunità al momento del lancio "incarna la visione che abbiamo del mondo del gaming, quella di mettere l'utente al centro della nostra ...

TaeminVale : Non so cosa prendermi per natale ?????? Xbox series X o PS5? Pro Xbox: design Pro PS5: dualsense, esclusiva spiderman - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Xbox Series X e Xbox Series S: due console di Microsoft - megamodo : Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia le Kaira Pro Designed for Xbox, cuffie gaming wireless ad a… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Xbox Series X e Xbox Series S: due console di Microsoft - quotidianodirg : Xbox Series X e Xbox Series S: due console di Microsoft -