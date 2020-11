The Crown 4, Emma Corrin: “Abbiamo raccontato l’amore tra Carlo e Diana, non solo la tragedia.” (Di lunedì 16 novembre 2020) L'intervista ad alcuni dei protagonisti di The Crown 4: Emma Corrin, che interpreta la Principessa Diana, Josh O'Connor, nel ruolo del Principe Carlo, e Erin Doherty, in quello Principessa Anna. Tra le serie più attese del catalogo Netflix per questo autunno c'è senza dubbio The Crown 4, quarta stagione di uno dei prodotti più amati del colosso dello streaming. Con un cast che vanta nomi come Olivia Colman, nei panni della Regina Elisabetta, e Helena Bonham Carter, in quelli di sua sorella Margaret già dalla precedente annata, mentre in questo nuovo ciclo di episodi faremo la conoscenza di Margaret Thatcher, interpretata da una Gillian Andreson meravigliosamente irriconoscibile nel ruolo dell'ex primo ministro inglese e con uno dei personaggi senza dubbio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020) L'intervista ad alcuni dei protagonisti di The4:, che interpreta la Principessa, Josh O'Connor, nel ruolo del Principe, e Erin Doherty, in quello Principessa Anna. Tra le serie più attese del catalogo Netflix per questo autunno c'è senza dubbio The4, quarta stagione di uno dei prodotti più amati del colosso dello streaming. Con un cast che vanta nomi come Olivia Colman, nei panni della Regina Elisabetta, e Helena Bonham Carter, in quelli di sua sorella Margaret già dalla precedente annata, mentre in questo nuovo ciclo di episodi faremo la conoscenza di Margaret Thatcher, interpretata da una Gillian Andreson meravigliosamente irriconoscibile nel ruolo dell'ex primo ministro inglese e con uno dei personaggi senza dubbio ...

NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - wayanderlust : Ho detto ai miei che sto seguendo la lezione e di non entrare nella stanza, ma in realtà sto guardando the crown. - SimonaCroisette : RT @interstellaer: se volete saltare le prime stagioni di the crown per vedere direttamente la quarta ricordatevi che vanessa kirby as prin… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Crown 4, Emma Corrin: “Abbiamo raccontato l’amore tra Carlo e Diana, non solo la tragedia.”… -