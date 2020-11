Svezia, prime restrizioni anti-Covid: vietati assembramenti in pubblico (Di lunedì 16 novembre 2020) In Svezia arrivano le prime misure anti-Covid. Il paese che fin qui ha deciso di essere più permissivo – ottenendo peraltro dei risultati importanti dal punto di vista dei numeri del contagio – stavolta ha stabilito di vietare gli assembramenti, limitando a otto il numero di persone non conviventi che potranno entrare in contatto tra di loro nei luoghi pubblici. Stretta, dunque, alla movida anche in Scandinavia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Inarrivano lemisure. Il paese che fin qui ha deciso di essere più permissivo – ottenendo peraltro dei risultati importdal punto di vista dei numeri del contagio – stavolta ha stabilito di vietare gli, limitando a otto il numero di persone non conviventi che potranno entrare in contatto tra di loro nei luoghi pubblici. Stretta, dunque, alla movida anche in Scandinavia. SportFace.

In Svezia arrivano le prime misure anti-Covid. Il paese che fin qui ha deciso di essere più permissivo – ottenendo peraltro dei risultati importanti dal punto di vista dei numeri del contagio – stavol ...

Covid-19: ecco il quadro europeo del gaming, con chiusure fino a gennaio

Sale giochi, bar, casinò e centri di gioco in tutta Europa sono nella morsa di un blocco questa settimana. Il coprifuoco e i blocchi parziali o completi hanno costretto le sale slot, vlt e tutti i tip ...

