Serie C, in arrivo lo 0-3 a tavolino all’Imolese contro il Sudtirol: “Siamo esterrefatti” (Di lunedì 16 novembre 2020) Imolese-Sudtirol potrebbe non giocarsi mai. La partita era stata rinviata il 15 novembre per via di alcuni malfunzionamenti ai riflettori dello stadio Galli, ma sembra ormai scontato – come rivelato dallo stesso club romagnolo del girone B di Serie C che in un comunicato si ritiene esterrefatto – che possa arrivare la sconfitta a tavolino per 0-3. Il giudice sportivo, letta la documentazione, imputerebbe alla società di casa l’impossibilità di sistemare per tempo l’impianto di illuminazione, nonostante l’Imolese abbia spiegato come la società incaricata per la manutenzione non fosse stata rintracciabile nei minuti successivi alla scoperta del problema tecnico, vale a dire nel momento del calcio d’inizio. Serie C, in arrivo lo 0-3 a ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Imolese-potrebbe non giocarsi mai. La partita era stata rinviata il 15 novembre per via di alcuni malfunzionamenti ai riflettori dello stadio Galli, ma sembra ormai scontato – come rivelato dallo stesso club romagnolo del girone B diC che in un comunicato si ritiene esterrefatto – che possa arrivare la sconfitta aper 0-3. Il giudice sportivo, letta la documentazione, imputerebbe alla società di casa l’impossibilità di sistemare per tempo l’impianto di illuminazione, nonostante l’Imolese abbia spiegato come la società incaricata per la manutenzione non fosse stata rintracciabile nei minuti successivi alla scoperta del problema tecnico, vale a dire nel momento del calcio d’inizio.C, inlo 0-3 a ...

Gazzetta_it : Lazio ad alto rischio! Isolamento violato e Asl ignorata: i Pm già al lavoro - sportface2016 : #SerieC, 0-3 a tavolino in vista per l'#Imolese per la partita contro il #Sudtirol non giocata per problemi ai rifl… - GamingToday4 : Snyder Cut – In arrivo il nuovo trailer di Justice League - NewsProclub : RT @rumors_pro: MERCATO VPG Italia Serie B RCN Horus, rinforzo in arrivo: ecco Renekton31 - ILOVEPROCLUB1 : RT @rumors_pro: MERCATO VPG Italia Serie B RCN Horus, rinforzo in arrivo: ecco Renekton31 -