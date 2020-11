Serie C, 0-0 tra Modena e Mantova al Martelli (Di lunedì 16 novembre 2020) Si ferma il Modena, continua a non vincere il Mantova. Allo Stadio Danilo Martelli termina a reti inviolate nel match dell’undicesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Poche occasioni e ritmi bassi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa il Mantova approccia meglio e sfiora il raddoppio nell’ultima mezz’ora con Guccione fermato in uscita da un intervento di Gagno. Nel recupero si affaccia anche il Modena con un tiro dalla distanza di Gerli che costringe Tozzo agli straordinari per salvare il risultato. Il Modena sale a quota venti punti in classifica, il Mantova a 14 a metà classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Si ferma il, continua a non vincere il. Allo Stadio Danilotermina a reti inviolate nel match dell’undicesima giornata del girone B diC 2020/2021. Poche occasioni e ritmi bassi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa ilapproccia meglio e sfiora il raddoppio nell’ultima mezz’ora con Guccione fermato in uscita da un intervento di Gagno. Nel recupero si affaccia anche ilcon un tiro dalla distanza di Gerli che costringe Tozzo agli straordinari per salvare il risultato. Ilsale a quota venti punti in classifica, ila 14 a metà classifica. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Prandelli: 'Alla firma ho detto: 'Tra tre sei mesi mi chiamerete voi per il rinnovo'' - WeCinema : #MrsAmerica ci riporta agli anni '70, con un forte legame contemporaneo. Tra la serie più complete sul tema della l… - moonlightbluev : RT @HStylesItalia: Questa sera andrà in onda il primo episodio della miniserie di Gucci creata in onore del GucciFest!?? Harry è tra color… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C – Mantova-Modena 0-0, pareggio a reti bianche per Prezioso: Ser… - umberrated : @stereste Tra l'altro alle superiori avevamo come insegnante di inglese part time un giocatore di Serie A di San Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra Chi è stato il migliore tra i nuovi acquisti della Serie A? tuttocalcionews Fullmetal Alchemist Brotherhood: Sloth avrebbe potuto sconfiggere Edward, vediamo come

Il nostro alchimista d'acciaio Edward Elric non si è mai scontrato con l'homunculus Sloth, ma l'homunculus avrebbe potuto fermarlo.

Quattro artisti per ‘Oltrenatura’ da Marignana Arte, Venezia

Da Marignana Arte le opere di 4 artisti under 40 per "Oltrenatura", una mostra che partendo dalla natura indaga la mutevolezza della realtà contemporanea ...

Il nostro alchimista d'acciaio Edward Elric non si è mai scontrato con l'homunculus Sloth, ma l'homunculus avrebbe potuto fermarlo.Da Marignana Arte le opere di 4 artisti under 40 per "Oltrenatura", una mostra che partendo dalla natura indaga la mutevolezza della realtà contemporanea ...