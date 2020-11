Sassuolo, Carnevali: “Cercheremo di fare il massimo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Sassuolo ha cominciato questa stagione di Serie A in modo molto positivo. La squadra di mister De Zerbi dopo sette giornate di campionato non ha ancora incassato nessuna sconfitta. Pareggi e vittorie hanno regalato ai neroverdi abbastanza punti in classifica per sistemarsi al secondo posto. Questo traguardo è molto importante per gli emiliani che sognano in grande. L’amministratore delegato Giuseppe Carnevali dice di essere molto soddisfatto del lavoro della squadra. Carnevali: “Sogno Champions? Perchè no” L’AD del Sassuolo Giuseppe Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al percorso dei neroverdi in Serie A. Mentre lo stadio Mapei ospitava la gara fra Italia e Polonia, Carnevali ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilha cominciato questa stagione di Serie A in modo molto positivo. La squadra di mister De Zerbi dopo sette giornate di campionato non ha ancora incassato nessuna sconfitta. Pareggi e vittorie hanno regalato ai neroverdi abbastanza punti in classifica per sistemarsi al secondo posto. Questo traguardo è molto importante per gli emiliani che sognano in grande. L’amministratore delegato Giuseppedice di essere molto soddisfatto del lavoro della squadra.: “Sogno Champions? Perchè no” L’AD delGiuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al percorso dei neroverdi in Serie A. Mentre lo stadio Mapei ospitava la gara fra Italia e Polonia,ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: ...

