Roma, Kumbulla: «Io sto bene ma anche la mia ragazza è positiva» (Di martedì 17 novembre 2020) Marash Kumbulla è ancora positivo al Covid e prosegue la quarantena. Ecco le parole del difensore della Roma Marash Kumbulla è ancora positivo al Coronavirus. Il difensore della Roma parla attraverso un post Instagram. «Ciao ragazzi, Io sto bene e continuo il mio periodo di quarantena. Purtroppo anche la mia ragazza Greta è risultata positiva al Covid-19. Per fortuna è asintomatica e quindi ora siamo in due a trascorrere i giorni isolati e nel pieno rispetto delle regole e restrizioni».

