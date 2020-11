Referente direzionale delle Aree Cliniche dell' Istituto San Raffaele di Milano e primario dell' unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale torna a parlare del coronavirus

dna67 : Non solo, ma anche vice primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolar… -

Ultime Notizie dalla rete : Referente direzionale

Adnkronos

Torna a parlare Alberto Zangrillo, referente direzionale delle Aree Cliniche dell'Istituto San Raffaele di Milano e primario dell'unità operativa di Anestesia ..."Sars-Cov2 ha messo in linea di produzione una serie di scienziati privi dei necessari parametri per essere definiti e riconosciuti come tali". A parlare è Alberto Zangrillo, primario dell'unità opera ...