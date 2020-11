Poste Italiane acquisisce Nexive Group, le firme a gennaio (Di lunedì 16 novembre 2020) Sarà siglato a gennaio 2021 l’accordo che prevede l’acquisizione di Nexive Group da parte di Poste Italiane. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 16 novembre 2020) Sarà siglato a2021 l’accordo che prevede l’acquisizione dida parte di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Today_it : Poste Italiane: sottoscritto un accordo preliminare per la possibile acquisizione di Nexive - Notiziedi_it : Poste Italiane: sottoscritto un accordo preliminare per la possibile acquisizione di Nexive - SimoneCondello : @g_bonfiglio mi sono informato meglio e tanto di cappello a Poste Italiane - FonteUfficiale : Poste italiane ha sottoscritto un accordo per acquistare l'intero capitale sociale dell'operatore postale Ecco i de… - iside50 : Come e perché Poste Italiane digerirà Nexive -