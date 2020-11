Milan, buone notizie: Saelemaekers si è allenato in gruppo (Di lunedì 16 novembre 2020) buone notizie sulle condizioni di Alexis Saelemaekers. Oggi il belga è tornato ad allenarsi con la squadra a Milanello buone notizie per il Milan e per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, tornato con qualche problema muscolare dal ritiro della sua nazionale, oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo a Milanello. Pericolo scongiurato dunque, dato che, come vi abbiamo raccontato una settimana fa, non si trattava nulla di grave. Il giocatore sarà a disposizione per il match contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020)sulle condizioni di Alexis. Oggi il belga è tornato ad allenarsi con la squadra aelloper ile per Alexis. L’esterno belga, tornato con qualche problema muscolare dal ritiro della sua nazionale, oggi è tornato ad allenarsi con ilello. Pericolo scongiurato dunque, dato che, come vi abbiamo raccontato una settimana fa, non si trattava nulla di grave. Il giocatore sarà a disposizione per il match contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com

DaRealSlimSulis : Vero. Nella sua carriera al Milan ha fatto sicuramente più buone partite che il contrario. Il problema è che c’era… - ruiu19 : @sassoleonardo @marcovarini Indulgente io con Fininvest? Mi sa che non hai visto nemmeno uno dei video che ho pubbl… - AlexBen36797299 : @LAROMA24 Non siete inferiori a nessuno Mancini,inter Juve Napoli Lazio Milan Atalanta,buone squadre si,ma in quest… - ConstantRui : @ruiu19 Quindi stai dicendo che Berlusconi ha venduto il Milan a non si sa chi? Ma non doveva lasciarlo in buone mani? - pierobastiani : calhanoglu, SOPITO RICATTATORE HA RUBATO 2 ANNI DI STIPENDIO E, DOPO 6 MESI DI BUONE PRESTAZIONI, GRAZIE AD ALTRI,… -