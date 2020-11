L’Italia va | battuta la Polonia | ora le finali di Nations League sono a un passo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tre indizi fanno una prova, questo è assodato. E allora adesso si può dire: l’Italia è una nazionale che farà divertire. Anche con qualche assenza, seppur senza mancini in panchina, gli azzurri superano per 2-0 lae si avvicinano ad un importante tris di risultati da applausi. Se con la Bosnia Belotti e compagni otterranno i tre punti l’Italia si qualificherà a punteggio pieno ai prossimi Europei, conquisterà ledie arriverà alle qualificazioni per i prossimi mondiali in Qatar da testa di serie. Un’ottima notizia per evitare avversari rognosi già alle prime fasi del torneo. I risultati utili ottenuti dall’Italia di Mancini – ieri sostituito in panchina da Evani –diventati 21. ...