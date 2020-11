Lazio, Lucas Leiva torna negativo. Per Immobile si attende domani (Di lunedì 16 novembre 2020) Buone notizie in casa Lazio. Lucas Leiva è tornato in gruppo dopo aver ricevuto l’esito del tampone, finalmente negativo al Covid. L’Asl lo ha autorizzato a rientrare in squadra. Per Ciro Immobile, invece, occorre ancora del tempo. domani l’attaccante sarà sottoposto ad un nuovo tampone. Se l’esito sarà negativo, potrà essere a disposizione per la partita di campionato contro il Crotone, in programma sabato alle 15. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Buone notizie in casato in gruppo dopo aver ricevuto l’esito del tampone, finalmenteal Covid. L’Asl lo ha autorizzato a rientrare in squadra. Per Ciro, invece, occorre ancora del tempo.l’attaccante sarà sottoposto ad un nuovo tampone. Se l’esito sarà, potrà essere a disposizione per la partita di campionato contro il Crotone, in programma sabato alle 15. L'articolo ilNapolista.

