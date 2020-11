Ghost of Tsushima dal videogioco alla TV in uno show in arrivo in Giappone (Di lunedì 16 novembre 2020) Non fraintendete, con Gaijin non stiamo disprezzando il team occidentale che ha creato Ghost of Tsushima. Sucker Punch sarà anche composto da "forestieri" ma la fedeltà alla cultura Giapponese è incredibile e in questo caso, il termine tanto usato dagli abitanti del Sol Levante in genere per bollare tutto ciò che è "straniero", viene usato per far capire che nonostante il gioco sia stato sviluppato al di fuori del Giappone, ha trovato comunque qui la sua nutrita schiera di fan, tanto da comparire addirittura in uno show.Sabato 21 novembre (alle 9:00 ora locale) TBS manderà in onda il 1576° episodio del popolare "Sekai Fushigi Hakken!" (Scopri i misteri del mondo) e sarà esplicitamente ispirato al gioco. L'attrice Yui Kitamura ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 16 novembre 2020) Non fraintendete, con Gaijin non stiamo disprezzando il team occidentale che ha creatoof. Sucker Punch sarà anche composto da "forestieri" ma la fedeltàculturase è incredibile e in questo caso, il termine tanto usato dagli abitanti del Sol Levante in genere per bollare tutto ciò che è "straniero", viene usato per far capire che nonostante il gioco sia stato sviluppato al di fuori del, ha trovato comunque qui la sua nutrita schiera di fan, tanto da comparire addirittura in uno.Sabato 21 novembre (alle 9:00 ora locale) TBS manderà in onda il 1576° episodio del popolare "Sekai Fushigi Hakken!" (Scopri i misteri del mondo) e sarà esplicitamente ispirato al gioco. L'attrice Yui Kitamura ...

