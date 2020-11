Etherisc collabora con Chainlink per offrire un’assicurazione sul raccolto in Kenya

Leggi su invezz

(Di martedì 17 novembre 2020), una società finanziaria decentralizzata, hato conper aiutare gli agricoltori kenioti ad assicurare i loro raccolti. L’organizzazione ha svelato questa notizia tramite un post sul blog il 14 novembre, sottolineando che questazione cerca di sviluppare una piattaforma parametrica di assicurazione delbasata su blockchain. Per, la piattaforma assicurativa si basa sul suo Generic Insurance Framework (GIF), che gira sulla blockchain di Ethereum ed è indicizzato ai parametri meteorologici locali. Secondo il post sul blog,lavoreranno con ACRE Africa, un emittente di microassicurazione agricola, per aiutare a proteggere i piccoli agricoltori in ...