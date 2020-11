Coronavirus | Abruzzo zona rossa dal 18 novembre Le scuole restano aperte

(Di lunedì 16 novembre 2020)in "" da mercoledì 18, ma le. Lo ha anticipato il presidente della Regione, Marco Marsilio, nel corso della visita all'ospedale 'San Raffaele' di Sulmona (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il tema delleaveva generato aspre polemiche nelle ultime ore. "Abbiamo assunto la decisione di firmare un'ordinanza che applica alla Regionela disciplina contenuta nell'articolo 3 del Dpcm e cioè quella delle cosiddette zone rosse e non di più" ha detto Marsilio.

