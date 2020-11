Barbara D'Urso, il Live con picchi di share al 28%: coronavirus, sfere e Stefano D'Orazio, la ricetta del trionfo (Di lunedì 16 novembre 2020) Una puntata entusiasmante. Piena di contenuti. Ricca di emozioni. Live Non è la D'Urso, lo show della domenica sera, vola di nuovo e si aggiudica il primo posto: il talk più seguito è quello condotto da Barbarella. Una prima parte sul coronavirus e poi l'intrattenimento, tra scoop e sfere. Agguerritissime. Così lo share vola con picchi del 28% di share e quasi 4 milioni di spettatori. I contatti sui social schizzano a 10 milioni. Anche guardando la media di tutto il programma, la D'Urso con il 14% di share supera Fabio Fazio (inchiodato all' 11.8%-10.1%,) e Massimo Giletti (al 5.3%-7.3%). Una vera domenica da leoni per Barbarella che sui social commenta: “Siamo davvero felici di tenervi compagnia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Una puntata entusiasmante. Piena di contenuti. Ricca di emozioni.Non è la D', lo show della domenica sera, vola di nuovo e si aggiudica il primo posto: il talk più seguito è quello condotto da Barbarella. Una prima parte sule poi l'intrattenimento, tra scoop e. Agguerritissime. Così lovola condel 28% die quasi 4 milioni di spettatori. I contatti sui social schizzano a 10 milioni. Anche guardando la media di tutto il programma, la D'con il 14% disupera Fabio Fazio (inchiodato all' 11.8%-10.1%,) e Massimo Giletti (al 5.3%-7.3%). Una vera domenica da leoni per Barbarella che sui social commenta: “Siamo davvero felici di tenervi compagnia ...

