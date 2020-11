Adua Del Vesco ha tradito Dayane? Un particolare non passa inosservato (Di lunedì 16 novembre 2020) Questo articolo . Adua ha tradito Dayane? Antonella Elia nota un particolare e parte l’accusa nei suoi confronti: tutto finito tra loro? Adua Del Vesco ha tradito Dayane? Antonella Elia nota un particolare durante la puntata e parte l’accusa nei suoi confronti: è tutto finito tra loro? Nelle ultime settimane è nato un rapporto speciale tra l’attrice e … Leggi su youmovies (Di lunedì 16 novembre 2020) Questo articolo .ha? Antonella Elia nota une parte l’accusa nei suoi confronti: tutto finito tra loro?Delha? Antonella Elia nota undurante la puntata e parte l’accusa nei suoi confronti: è tutto finito tra loro? Nelle ultime settimane è nato un rapporto speciale tra l’attrice e …

marta24025771 : Dayane è stata davvero un vera amica con Adua, non l'ha mollata un attimo nel momento del bisogno quando tutti sull… - Giusercole : Anche in questa puntata del #GFVIP le vittime diventano carnefici! Mi spiace solo per Adua sia per l'intervento a s… - itsBeaverhausen : Aspetto solo il momento nel quale Dayane tradirà Rosalinda/Adua per le dinamiche del gioco. #GFVIP - GiadaPiccioni : Raga la cosa positiva del fatto che Dayane non sia uscita è che almeno lei e Adua dormono insieme così Adua non tor… - Rosso_Geranio : @Rosanna32032180 Adua del Vesco non mi piace, ma in questo caso mi fa tenerezza, Dyane la sta usando -