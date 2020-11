Serie C, è la Ternana più bella quella che batte il Bari e vola a +7 (Di domenica 15 novembre 2020) La Ternana si prende la rivincita con il Bari che l'aveva eliminata nei playoff la scorsa stagione e lo batte al San Nicola con il punteggio di 3-1. La squadra di mister Lucarelli ha giocato una grande partita passando in vantaggio nel primo tempo con Partipilo poi il provvisorio pareggio di Ciofani e ancora il numero 21 umbro nella ripresa. Ha messo il sigillo alla grande prestazione della Ternana Furlan a 3' dalla fine. Prestazione maiuscola degli ospiti che hanno colpito anche due legni nel primo tempo e sciupato numerose occasioni nella ripresa. Umbri tatticamente perfetti al San Nicola con un 4-2-3-1 dinamico che ha annichilito l'undici di mister Auteri che ha iniziato con il 3-4-3. Il Bari è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Perrotta a metà ripresa ma anche 11 contro 11 i ... Leggi su itasportpress (Di domenica 15 novembre 2020) Lasi prende la rivincita con ilche l'aveva eliminata nei playoff la scorsa stagione e loal San Nicola con il punteggio di 3-1. La squadra di mister Lucarelli ha giocato una grande partita passando in vantaggio nel primo tempo con Partipilo poi il provvisorio pareggio di Ciofani e ancora il numero 21 umbro nella ripresa. Ha messo il sigillo alla grande prestazione dellaFurlan a 3' dalla fine. Prestazione maiuscola degli ospiti che hanno colpito anche due legni nel primo tempo e sciupato numerose occasioni nella ripresa. Umbri tatticamente perfetti al San Nicola con un 4-2-3-1 dinamico che ha annichilito l'undici di mister Auteri che ha iniziato con il 3-4-3. Ilè rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Perrotta a metà ripresa ma anche 11 contro 11 i ...

