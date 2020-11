Schianto sulle auto in sosta, grave una ragazza. Traffico in tilt a Ostia (Di domenica 15 novembre 2020) auto scambia i parcheggi per una corsia di marcia, prende le auto in sosta e si rigira. È successo ad Ostia, intorno alle ore 18 di questa sera su lungomare Caio Duilio. Un'auto con quattro ragazzi a bordo si è ribaltata dopo essersi schiantata contro macchine in sosta sui parcheggi lineari ricavati per far posto alla pista ciclabile. L'auto percorreva la carreggiata lato mare ed era diretta verso la via Cristoforo Colombo, quando ad un tratto ha urtato le auto in sosta nei pressi dell'ingresso dello stabilimento “Le Dune Village“. Un ragazza è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 novembre 2020)scambia i parcheggi per una corsia di marcia, prende leine si rigira. &E; successo ad, intorno alle ore 18 di questa sera su lungomare Caio Duilio. Un'con quattro ragazzi a bordo si &e; ribaltata dopo essersi schiantata contro macchine insui parcheggi lineari ricavati per far posto alla pista ciclabile. L'percorreva la carreggiata lato mare ed era diretta verso la via Cristoforo Colombo, quando ad un tratto ha urtato leinnei pressi dell'ingresso dello stabilimento “Le Dune Village“. Un&e; rimastamente ferita e trasportata in codice rosso ...

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulle Schianto sulle auto in sosta, grave una ragazza. Traffico in tilt a Ostia Il Tempo Schianto sulle auto in sosta, grave una ragazza. Traffico in tilt a Ostia

Auto scambia i parcheggi per una corsia di marcia, prende le auto in sosta e si rigira. È successo ad Ostia, intorno alle ore 18 di ...

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 24 anni coinvolto nel frontale sulla Salsediana

Non ce l'ha fatta il ragazzo fidentino di 24 anni rimasto coinvolto nel pomeriggio del 14 novembre in un incidente stradale lungo la strada provinciale ...

