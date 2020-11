Nuoto | ISL 2020 | seconda semifinale Cali Condors e LA Current fanno il vuoto nella prima sessione Dressel un siluro

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) Pronostici rispettati al termine delladelladelle International Swimming League. Nel penultimo atto della Champions League dele gli LAhanno confermato i favori del pronostico, con la compagine di base a San Francisco in vetta con 282.0 punti, a precedere LA (255.0 punti), gli Iron (173.0 punti) e i Toronto Titans (171.0 punti). Caelebttorevasca della Duna Arena di Budapest (Ungheria). L’asso americano ha messo in fila tutti nei 100 farfalla vinti con il crono di 48″92 (miglior tempo ottenuto in tutta la manifestazione) davanti al forte connazionale degli LA...