Covid, il virus sta davvero rallentando? Il picco previsto tra 10 giorni (Di lunedì 16 novembre 2020) Il 4 aprile, in pieno lockdown, in Italia c?erano 29.010 pazienti Covid ricoverati nei reparti di area medica. Fu il numero massimo raggiunto. Oggi sono molti di più, 32.047. A questi si... Leggi su ilmattino (Di lunedì 16 novembre 2020) Il 4 aprile, in pieno lockdown, in Italia c?erano 29.010 pazientiricoverati nei reparti di area medica. Fu il numero massimo raggiunto. Oggi sono molti di più, 32.047. A questi si...

petergomezblog : “Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019”. Lo studio italiano svela la “diffusione sottotraccia per… - SkyTG24 : Covid, la ricerca dell'Istituto tumori di Milano: virus in Italia già a settembre 2019 - Agenzia_Italia : Il virus in Italia da settembre 2019, lo conferma uno studio - GabPacini : @gadlernertweet Buongiorno. La seguo spesso nei Suoi interventi in TV. Le chiedo di approfondire i dati dei decessi… - ringetto65 : RT @Paolo__Ferrara: Roma Capitale ce la sta mettendo tutta contro questo virus. Abbiamo messo a disposizione dei medici di base per i test… -