A2 Femminile | successi pesanti per Soverato e Talmassons

(Di domenica 15 novembre 2020) ROMA - Ancora pesantemente condizionato dal Covid-19 il campionato di A2che mandava in scena la 1a giornata di ritorno . Il Girone Est ha visto giocarsi tre partite su quattro. Rinviato il ...

ilnapolionline : SERIE A FEMMINILE - Successi esterni della Fiorentina e della Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Femminile successi

Tuttosport

Nella 'bolla' di Riga due giorni dopo il successo sulla Romania la Nazionale italiana supera 69-63 anche la Repubblica Ceca fin qui imbattuta, ...I movimenti delle donne per la parità di genere e l'occupazione femminile non subiscono arresti e passano in modalità digitale.