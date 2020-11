Usa 2020 | orari | numeri e Stati da tenere d’occhio | breve guida alla notte elettorale

Leggi su open.online

(Di martedì 3 novembre 2020) Elezioni Usa: candidati, sondaggi e come si votaTrump contro Biden. Oggi 3 novembre negliUniti gli elettori sono chiamati a decidere chi dei due candidati guiderà il Paese per i prossimi quattro anni. In moltiil voto è già iniziato. Il primo dato che emerge da queste elezioni è l’alta affluenza: stando ai dati del Us Elections Project dell’Università di Florida hanno già votato più di 97 milioni di cittadini, oltre due-terzi di quanti avevano votato nel 2016. Il voto Possono votare tutti i cittadini americani residenti negliUniti e all’estero che hanno compiuto almeno 18 anni. I cittadini non votano direttamente per il presidente ma per i cosiddetti “grandi elettori”, il cui numero varia da Stato a Stato a ...