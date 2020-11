Reddito di Cittadinanza, a novembre altri 18 mesi per molti, ma a condizioni diverse (Di martedì 3 novembre 2020) Sono una platea di circa 300.000 beneficiari, tra famiglie e singoli, quelli che a settembre scorso hanno ricevuto l’ultima delle diciotto mensilità che il Reddito di Cittadinanza prevedeva per loro. E sono 300.000 quelli che da novembre, dopo il previsto mese di sospensione, torneranno a percepire il sussidio per ulteriori 18 mesi. Quelli che entro il 30 ottobre hanno presentato domanda per il secondo giro di beneficio, presto dovrebbero avere risposta dall’Inps. Ma va sottolineato che sono diverse alcune condizioni del sussidio, nei secondi 18 mesi rispetto ai precedenti. Reddito di Cittadinanza, presto gli esiti Come detto, è questione di giorni per avere l’esito delle domande presentate, per ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 3 novembre 2020) Sono una platea di circa 300.000 beneficiari, tra famiglie e singoli, quelli che a settembre scorso hanno ricevuto l’ultima delle diciotto mensilità che ildiprevedeva per loro. E sono 300.000 quelli che da, dopo il previsto mese di sospensione, torneranno a percepire il sussidio per ulteriori 18. Quelli che entro il 30 ottobre hanno presentato domanda per il secondo giro di beneficio, presto dovrebbero avere risposta dall’Inps. Ma va sottolineato che sonoalcunedel sussidio, nei secondi 18rispetto ai precedenti.di, presto gli esiti Come detto, è questione di giorni per avere l’esito delle domande presentate, per ...

_Carabinieri_ : #Carabinieri Castellammare del Golfo (TP) eseguono misure cautelari per spaccio di stupefacenti. Uno degli indagati… - _Carabinieri_ : Barletta: controlli dei #Carabinieri in un laboratorio tessile. Elevate denunce per mancato rispetto delle norme su… - ilfoglio_it : Nella relazione annuale dell'Inps mancano i dati (inventati) sui benefici di Reddito di cittadinanza e Quota 100 a… - ilcosti : RT @Gazzettino: Va a rubare, ma percepisce ogni mese 800 euro di reddito di cittadinanza - Gazzettino : Va a rubare, ma percepisce ogni mese 800 euro di reddito di cittadinanza -