Milan, Shevchenko: “Scudetto? Con Ibrahimovic si può… Pioli ha costruito un gruppo forte” (Di martedì 3 novembre 2020) L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha parlato in esclusiva della formazione di Pioli. Secondo l’ucraino, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Andriy Shevchenko ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. L’ex Pallone d’oro si è focalizzato sul Milan, e sullo straordinario momento della squadra allenata da mister Pioli. “Milan, grande momento” “È un grande momento, per tutto il gruppo. Allenatore, squadra, dirigenti. Tutti hanno lavorato bene, il Milan è diventato un’orchestra. È una squadra, è questo che mi piace“, ha dichiarato Shevchenko. I meriti ... Leggi su newsmondo (Di martedì 3 novembre 2020) L’ex attaccante del, Andriy, ha parlato in esclusiva della formazione di. Secondo l’ucraino, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Andriyha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. L’ex Pallone d’oro si è focalizzato sul, e sullo straordinario momento della squadra allenata da mister. “, grande momento” “È un grande momento, per tutto il. Allenatore, squadra, dirigenti. Tutti hanno lavorato bene, ilè diventato un’orchestra. È una squadra, è questo che mi piace“, ha dichiarato. I meriti ...

OptaPaolo : 3 - Solo in tre occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), un giocatore del #Milan ha segnato in s… - Gazzetta_it : Intervista a #Shevchenko: '#Milan, credi allo scudetto. Pioli è un maestro e Ibra sa trascinare' - OdeonZ__ : La spinta di Sheva: 'Milan, credi allo scudetto. Pioli è un maestro e Ibra sa trascinare' - PianetaMilan : #Shevchenko: '#Milan, credi allo scudetto. #Ibrahimovic? Incredibile' | News - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: La @Gazzetta_it ha intervistato in esclusiva @jksheva7. L’ucraino: «@Ibra_official trascina e merita il rinnovo. Stefano… -