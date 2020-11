Grande Fratello Vip | è scontro tra Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta | interviene Tommaso Zorzi

(Di martedì 3 novembre 2020), offeso per le parole di, attacca la showgirl durante la Puntata delVip edifende l'amica.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA CHE RECLAMA IL SUO GRANDE FRATELLO QUEEN #GFVIP - trash_italiano : CIOÈ BROSIO NEL CONFESSIONALE DEL GRANDE FRATELLO STA DICENDO A GIUSEPPE CONTE COSA DEVE FARE CON L’ITALIA È TUTTO SURREALE. #GFVIP - Gobba_84 : @Ilarioforjuve @Chia895 Vabbe non è proprio la stessa cosa di uno che guarda il gf.. il grande fratello è davvero t… - MadameGramigna : @fra_marro7 C'è un motore di ricerca, che si chiama Google. Tu scrivi quello che vuoi sapere (Ilaria Capua, ricetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Dayane e Francesco. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 2 novembre su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Francesco ...Il concorrente, dopo aver ammesso di aver pronunciato frasi inaccettabili, ha dichiarato che avrebbe accettato come provvedimento punitivo anche una eventuale squalifica (che però non è arrivata). Il ...