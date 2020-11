Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale (Di martedì 3 novembre 2020) L’argentino si trova a La Plata presso l’Istituto Ipensa Paura per Diego Armando Maradona. A una settimana dal suo 60esimo compleanno l’ex stella del Napoli è stato ricoverato in ospedale a La Plata presso l’Instituto Ipensa. A rassicurare sulle condizioni del campione il medico Leopoldo Luque che ha spiegato come il ricovero sia stato scelto come forma preventiva e che non sia legato al Covid. In una conferenza stampa ha precisato: “Ho detto io stesso a Diego di farsi ricoverare, all’inizio non voleva, ma poi ha accettato. È un paziente complicato, non è ubbidiente come altri. Con gli altri è più facile perchè dai loro delle indicazioni e le seguono. Ma se si trova qui è perchè lo vuole ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 novembre 2020) L’argentino si trova a La Plata presso l’Istituto Ipensa Paura per. A una settimana dal suo 60esimo compleanno l’ex stella del Napoli è statoina La Plata presso l’Instituto Ipensa. A rassicurare sulle condizioni del campione il medico Leopoldo Luque che ha spiegato come il ricovero sia stato scelto come forma preventiva e che non sia legato al Covid. In una conferenza stampa ha precisato: “Ho detto io stesso adi farsi ricoverare, all’inizio non voleva, ma poi ha accettato. È un paziente complicato, non è ubbidiente come altri. Con gli altri è più facile perchè dai loro delle indicazioni e le seguono. Ma se si trova qui è perchè lo vuole ...

fanpage : Diego Armando #Maradona è ricoverato in ospedale - sscnapoli : ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - 361_magazine : #Maradona ricoverato in ospedale - marcamoly : Diego Armando Maradona ricoverato in una clinica a La Plata per depressione e quei demoni che ritornano e che non s… -