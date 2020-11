Coronavirus: in Campania il picco a dicembre, preoccupa l’area metropolitana di Napoli (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Crescono i contagi in Campania ma secondo gli esperti il picco avverrà a dicembre. Il Governo ha posizionato la Campania sulla prima linea dell’emergenza, ma su una fascia di rischio moderata. Ma è l’area metropolitana di Napoli a fare più paura visto il maggior numero di contagiati dall’inizio della emergenza con oltre 40 mila 700 casi. “È un po’ come la teoria dei vasi comunicanti non si può immaginare di chiudere una sola zona. Ora, come dice il presidente De Luca, è già tardi e si sarebbe dovuto agire già tre settimane fa, ma prevedendo limitazioni nazionali”. L’infettivologo Alessandro Perrella, referente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Crescono i contagi inma secondo gli esperti ilavverrà a. Il Governo ha posizionato lasulla prima linea dell’emergenza, ma su una fascia di rischio moderata. Ma è l’areadia fare più paura visto il maggior numero di contagiati dall’inizio della emergenza con oltre 40 mila 700 casi. “È un po’ come la teoria dei vasi comunicanti non si può immaginare di chiudere una sola zona. Ora, come dice il presidente De Luca, è già tardi e si sarebbe dovuto agire già tre settimane fa, ma prevedendo limitazioni nazionali”. L’infettivologo Alessandro Perrella, referente ...

