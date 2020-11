Attentati a Vienna, in sei punti della capitale: 17 feriti (Di martedì 3 novembre 2020) Notte di terrore nel cuore di Vienna dove un commando armato ha sferrato Attentati coordinati in almeno sei punti della capitale austriaca, compresa la zona della sinagoga. È di tre morti il bilancio dell’atto terroristico (un passante, una donna e uno degli attentatori), con 17 feriti: sei persone sono ricoverate in ospedale e sono in pericolo di vita, tutte sono state colpite da colpi di arma da fuoco. Il bilancio ufficiale è stato diffuso dal ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer nel corso di una conferenza stampa questa mattina, precisando che le vittime sono due uomini e una donna. Non sono state fornite le generalità. La polizia ha quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 novembre 2020) Notte di terrore nel cuore didove un commando armato ha sferratocoordinati in almeno seiaustriaca, compresa la zonasinagoga. È di tre morti il bilancio dell’atto terroristico (un passante, una donna e uno degli attentatori), con 17: sei persone sono ricoverate in ospedale e sono in pericolo di vita, tutte sono state colpite da colpi di arma da fuoco. Il bilancio ufficiale è stato diffuso dal ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer nel corso di una conferenza stampa questa mattina, precisando che le vittime sono due uomini e una donna. Non sono state fornite le generalità. La polizia ha quindi ...

