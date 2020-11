Alessandro Cattelan positivo al Covid

(Di martedì 3 novembre 2020) Che anche ad Alessandro Cattelan tocchi condurre il suo programma tv direttamente da casa, come capitato al collega Carlo Conti per “Tale e Quale Show”? Il conduttore di “X Factor” ha fatto sapere con un post su Instagram di essere in isolamento, dopo aver avuto i risultati del test al Covid-19, con esito positivo.

Alessandro Cattelan è positivo al #Covid19

In attesa del test molecolare, il conduttore tv è a casa in isolamento. E ai suoi follower su Instagram racconta di come le sue bambine si prendano cura di lui (a debita distanza) ...Le parole del conduttore di X-Factor sui social: Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a c ...