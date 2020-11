UOMINI E DONNE oggi | 2 novembre | Valentina e Germano vanno via dal programma

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 2 novembre 2020)(2) è cominciata una nuova settimana in compagnia die nella puntata di venerdì ci eravamo lasciati con a centro studioAutiero e. Inizialmente vediamo un video nel quale la donna ammette di non essere convinta di uscire dalcon, perché è certa che quest’ultimo non sia abbastanza sicuro del sentimento che nutre per lei.inoltre dice che fuori dallo studio lui ha un trasporto molto evidente nei suoi confronti, mentre in trasmissione non riesce a vedere lo stesso sentimento.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 32020Stando alle parole di Maria De Filippi, ...