Sondaggi elettorali Tecnè: continua a calare la fiducia nel Governo Conte (Di lunedì 2 novembre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: continua a calare la fiducia nel Governo Conte continua a calare la fiducia degli italiani nel Governo. Secondo i Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire, il gradimento dell’esecutivo giallo rosso è passato dal 33,6% di una settimana fa al 32,7% odierno. Cresce invece la percentuale di chi non ha fiducia (dal 61,2% al 62,4%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: TecnèI Sondaggi elettorali Tecnè hanno rilevato anche le intenzioni di voto nazionali. Poche le variazioni di consenso. Lega e Pd sono ancora in calo rispettivamente ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020)Tecnè:lanelladegli italiani nel. Secondo iTecnè per l’Agenzia Dire, il gradimento dell’esecutivo giallo rosso è passato dal 33,6% di una settimana fa al 32,7% odierno. Cresce invece la percentuale di chi non ha(dal 61,2% al 62,4%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: TecnèITecnè hanno rilevato anche le intenzioni di voto nazionali. Poche le variazioni di consenso. Lega e Pd sono ancora in calo rispettivamente ...

