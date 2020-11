Seconda ondata | Lopalco | ‘Limitare i contatti | l’aperitivo deve sparire’

(Di lunedì 2 novembre 2020) Pier Luiginellaparla della importanza assoluta di impedire gli incontri “almeno per le prossime 2-3 settimane”. All’interno della trasmissione ‘Omnibus’ in onda su La7 ha parlato l’epidemiologo Pier Luigi, consulente della Regione Puglia per la gestione della crisi legata allaha anche assunto la nomina ad assessore … L'articolo‘Limitare il’aperitivosparire’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

berlusconi : Io da mesi metto in guardia sul pericolo di una seconda ondata del virus che, come era prevedibile, è arrivata. Una… - MassimGiannini : La seconda ondata #Covid_19 ci sta travolgendo. Il governo nazionale e i governatori regionali stanno perdendo il c… - Maumol : C’è un allarme adolescenti: possiamo perdere la prossima generazione. Senza Scuola né tempo libero, chi si occupa… - ladyrosmarino : RT @ElioLannutti: Il virologo del Papeete.Nostradamus:“Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata di contagi? 'Sta roba che dicono: 'Att… - Zedar73 : RT @ElioLannutti: Il virologo del Papeete.Nostradamus:“Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata di contagi? 'Sta roba che dicono: 'Att… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata

BolognaToday

«Nella prima ondata siamo stati tempestivi, nella seconda hanno dormito. Dobbiamo subito fermarci per un mese. La situazione purtroppo è destinata a peggiorare», è durissimo Guido Bertolaso, ex capo ...Sappiamo che questa seconda ondata rappresenta per le persone adulte una prova particolare con risultati negativi in termini di fatica, ansia, angoscia e dunque stress psicologico. Infatti, se durante ...