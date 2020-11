Salvini a Conte | ‘Task force per collaborare sul Covid? È il Parlamento’ Licheri M5S ribatte | ‘Noi qui da marzo | dite problemi senza soluzioni’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Scontro in Senato tra Matteoe Ettore, del Movimento 5 Stelle durante la discussione dopo la comunicazione del presidente del Consiglio sull’evoluzione epidemiologica della pandemia. Il leader della Lega in Aula attacca Giuseppe: “Questa non è collaborazione. Cosa avete fatto per sei mesi per evitare questo scempio?”, criticando sia l’operato del Commissario Domenico Arcuri che della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese sui migranti. “Un governo che si appresta a chiudere scuole, case, uffici e negozi non potrebbe chiudere i porti?” incalzache tiene a sottolineare che essere “contagiato non vuol dire malato, non vuol dire appestato”.lancia anche una proposta: “Riserviamo una fascia oraria in ...