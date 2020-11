Roma, Veretout: “Scudetto? Forse è troppo. Vogliamo tornare in Champions” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il nostro obiettivo principale è tornare in Champions, che è un obiettivo difficile perché ci sono grandi squadre in Italia. Dobbiamo sbagliare il meno possibile per raggiungere questo obiettivo. Parlare di scudetto Forse è un po’ troppo, l’obiettivo principale è tornare in Champions. La Nazionale? Io do sempre il massimo, poi si vedrà”. Lo ha dichiarato il centrocampista della Roma Jordan Veretout in un’intervista all’emittente francese BeIN Sports a proposito della stagione giallorossa. Dopo i rumors di mercato legati ad un possibile approdo al Napoli, il centrocampista ex Fiorentina si dice felice nella Capitale: “Alla Roma mi diverto. È un grande club, in campo mi diverto e ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il nostro obiettivo principale èin Champions, che è un obiettivo difficile perché ci sono grandi squadre in Italia. Dobbiamo sbagliare il meno possibile per raggiungere questo obiettivo. Parlare di scudettoè un po’, l’obiettivo principale èin Champions. La Nazionale? Io do sempre il massimo, poi si vedrà”. Lo ha dichiarato il centrocampista dellaJordanin un’intervista all’emittente francese BeIN Sports a proposito della stagione giallorossa. Dopo i rumors di mercato legati ad un possibile approdo al Napoli, il centrocampista ex Fiorentina si dice felice nella Capitale: “Allami diverto. È un grande club, in campo mi diverto e ...

