(Di lunedì 2 novembre 2020)- La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della partita Sir Safety Conad- Leo Shoesdi domenica 8 novembre in SuperLega per positività al Covid-19 di più di tre atleti ...

OA_Sport : Volley, SuperLega: Perugia-Modena rinviata, troppe positività al Covid-19 tra i Block Devils. Salta la terza partita - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega - Rinviata Perugia-Modena, la diretta RAI di domenica sarà Civitanova-Cisterna - PerugiaToday : Coronavirus, altro rinvio in Superlega per la Sir Safety: dopo la sfida di Milano tocca a Perugia-Modena - SIRVolleyPG : ? | Anche la partita contro Modena rinviata a data da destinarsi ?? - claudiofiera : Covid nella pallavolo: rinviata Powervolley Milano-Sir Perugia, ecco quando si recupera -

Corriere dello Sport

La Sir Safety Conad Perugia comunica che il match in programma domenica 8 novembre al PalaBarton contro la Leo Shoes Modena, valevole per la nona giornata di andata di Superlega, è stato rinviato a da ...Arriva un altro rinvio in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia-Modena, match in programma domenica 8 novembre (ore 18.00), è stato rimandato a data da destinarsi a cau ...