Piero Angela spiega cosa ne pensa del lockdown per gli anziani (non gli piace) (Di lunedì 2 novembre 2020) Piero Angela in un’intervista al Mattino racconta la sua personale esperienza di anziano di 91 anni con il Coronavirus: il popolare divulgatore scientifico spiega di aver volontariamente eliminato i suoi spostamenti non necessari. Ma che il lockdown generalizzato per gli anziani over 70 rischia di essere discriminatorio: Tra le principali misure del nuovo Dpcm proposte e discusse in queste ore al vertice tra il governo spicca quella di limitare gli spostamenti solo per gli over 70. Lei cosa ne pensa? «Bisogna innanzitutto capire nel dettaglio cosa prevede esattamente il nuovo decreto: quando parla di limitazioni per gli over 70. Preferirei fare un distinguo. Io, personalmente, da “over settantenne” già mi sonomesso in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)in un’intervista al Mattino racconta la sua personale esperienza di anziano di 91 anni con il Coronavirus: il popolare divulgatore scientificodi aver volontariamente eliminato i suoi spostamenti non necessari. Ma che ilgeneralizzato per gliover 70 rischia di essere discriminatorio: Tra le principali misure del nuovo Dpcm proposte e discusse in queste ore al vertice tra il governo spicca quella di limitare gli spostamenti solo per gli over 70. Leine? «Bisogna innanzitutto capire nel dettaglioprevede esattamente il nuovo decreto: quando parla di limitazioni per gli over 70. Preferirei fare un distinguo. Io, personalmente, da “over settantenne” già mi sonomesso in ...

clikservernet : Piero Angela spiega cosa ne pensa del lockdown per gli anziani (non gli piace) - Noovyis : (Piero Angela spiega cosa ne pensa del lockdown per gli anziani (non gli piace)) Playhitmusic - - CIsmaele : RT @charliecarla: Piero Angela: «Chi può resti a casa ma è impensabile rinchiudere le persone in base all’età» L'ha capito anche lui. #Lock… - UffPost : RT @charliecarla: Piero Angela: «Chi può resti a casa ma è impensabile rinchiudere le persone in base all’età» L'ha capito anche lui. #Lock… - tralepagine : RT @charliecarla: Piero Angela: «Chi può resti a casa ma è impensabile rinchiudere le persone in base all’età» L'ha capito anche lui. #Lock… -