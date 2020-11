Paga 150 euro per farsi un selfie con un leopardo nero ma l’animale lo aggredisce in modo violento (Di lunedì 2 novembre 2020) Voleva stare vicino a un leopardo nero. Così vicino da poter fare un selfie con l’animale e toccarlo. Gli è stato permesso in uno zoo nelle vicinanze di Fort Lauderdale, in Florida. Gli è “bastato” Pagare 150 euro ma le cose non sono andate come previsto. Il felino ha attaccato l’uomo, riducendolo in gravi condizioni. Ora il proprietario dello zoo è nei guai: la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission lo accusato di consentire questo genere di iniziativa, mettendo le persone accanto ad animali non sicuro che, per di più, vengono tenuti in condizioni non appropriate. È scattata una denuncia e il rapporto è molto cruento perché l’uomo si è ritrovato con “il cuoio capelluto staccato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Voleva stare vicino a un. Così vicino da poter fare uncon l’animale e toccarlo. Gli è stato permesso in uno zoo nelle vicinanze di Fort Lauderdale, in Florida. Gli è “bastato”re 150ma le cose non sono andate come previsto. Il felino ha attaccato l’uomo, riducendolo in gravi condizioni. Ora il proprietario dello zoo è nei guai: la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission lo accusato di consentire questo genere di iniziativa, mettendo le persone accanto ad animali non sicuro che, per di più, vengono tenuti in condizioni non appropriate. È scattata una denuncia e il rapporto è molto cruento perché l’uomo si è ritrovato con “il cuoio capelluto staccato e ...

