Nuovo Dpcm, trovato l'accordo: verso coprifuoco. Modalità e orari (Di lunedì 2 novembre 2020) coprifuoco nazionale alle 21: è questo l'accordo trovato durante la riunione di questa mattina tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione dei partiti al governo. Il Nuovo Dpcm, atteso per stasera o domani, dovrebbe quindi introdurre il coprifuoco a partire dalle ore 21 e non dalle 18, come inizialmente ipotizzato e chiesto anche da parte del Comitato tecnico-scientifico. La decisione del governo – che dovrà poi essere confermata dopo l'incontro con le Regioni – è stata confermata anche dal sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, durante un'intervista a Sky Tg24: "Il Nuovo Dpcm prevederà un coprifuoco alle 21 su tutto il territorio ...

