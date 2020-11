"L'unica cosa che mi consola". Antonella Clerici sconvolta per la morte di Gigi Proietti, le sue strazianti parole (Di lunedì 2 novembre 2020) Un lutto che ha colpito l'Italia intera, la morte di Gigi Proietti, che si è spento nel giorno del suo 80esimo compleanno per problemi cardiaci. E il lutto ha colpito anche Antonella Clerici, che è apparsa molto turbata, quasi sconvolta, alla puntata di È sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 oggi, lunedì 2 novembre. Un dolore vero, sincero, anche perché lei era molto legata a Proietti da una lunga amicizia. E ha voluto ricordarlo con questa, toccante, frase: "L'unica cosa che mi consola è quella frase che ha detto Gigi tante volte: Chi non sa ridere mi insospettisce". Un motto, per Proietti. Una frase che avrebbe ripetuto anche in un giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Un lutto che ha colpito l'Italia intera, ladi, che si è spento nel giorno del suo 80esimo compleanno per problemi cardiaci. E il lutto ha colpito anche, che è apparsa molto turbata, quasi, alla puntata di È sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 oggi, lunedì 2 novembre. Un dolore vero, sincero, anche perché lei era molto legata ada una lunga amicizia. E ha voluto ricordarlo con questa, toccante, frase: "L'che miè quella frase che ha dettotante volte: Chi non sa ridere mi insospettisce". Un motto, per. Una frase che avrebbe ripetuto anche in un giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : unica cosa Dino Giarrusso: "L'unica cosa che preme all'opposizione è quella di chiedere di far cadere questo governo, Conte dà molto fastidio" La7 Covid-19, all'St Microelectronics torna la preoccupazione

In primavera si erano già registrati più casi positivi. Con la ripresa della diffusione del virus, i lavoratori tornano a temere per la propria salute. Al momento, però, oltre uno su due deve recarsi ...

Il filosofo Rémi Brague: “L'islamismo è un islam all'estremo”

Senza cadere nell’amalgama, Rémi Brague indica le contraddizioni del Corano Rémi Brague è un filosofo francese, specialista della filosofia medievale araba ed ebraica. Membro dell’Institut de France, ...

